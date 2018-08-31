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Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico

Non solo Cristoforo , anche Maxi Oliverà è destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore.  Il terzino uruguaiano è molto seguito in Messico, dove il calciomercato chiude tra una settimana. C'è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2018 00:51
Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non solo Cristoforo , anche Maxi Oliverà è destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore.  Il terzino uruguaiano è molto seguito in Messico, dove il calciomercato chiude tra una settimana. C'è ancora tempo per sistemare gli ultimi dettagli, ed il trasferimento viene dato per fatto

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