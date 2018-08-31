Dopo Cristoforo anche Maxi Oliveira ai saluti. Se ne va in Messico
Non solo Cristoforo , anche Maxi Oliverà è destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Il terzino uruguaiano è molto seguito in Messico, dove il calciomercato chiude tra una settimana. C'è...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2018 00:51
Non solo Cristoforo , anche Maxi Oliverà è destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Il terzino uruguaiano è molto seguito in Messico, dove il calciomercato chiude tra una settimana. C'è ancora tempo per sistemare gli ultimi dettagli, ed il trasferimento viene dato per fatto