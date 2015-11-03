Notizie Consigli Fiorentina

Consigli sincero: "Sono cresciuto con Bonaventura, non ha mai battuto un rigore in vita sua"
15 gennaio 2024 15:16
I tifosi del Lecce hanno paura della B e attaccano Consigli dopo l'errore che ha fatto vincere il Verona
13 aprile 2023 12:41
Consigli attacca il Lecce: "Campo indegno, cosi non si può giocare a calcio. Non ha gradito nessuno"
25 febbraio 2023 23:13
Borghi ancora non ci crede: "Non so come ha fatto la Fiorentina a non segnare nel primo tempo"
20 dicembre 2021 21:15
Consigli se la gode: "Contento di quello che ho fatto, la più bella parata quella su Milenkovic"
19 dicembre 2021 20:44
Italiano ammette: "Vlahovic tolto perchè stanco. Rosso severo, Consigli super. Grazie Firenze"
19 dicembre 2021 15:34
TMW, Fiorentina su Consigli in caso di addio di Dragowski. Ha un anno di contratto con il Sassuolo
31 maggio 2021 17:21
Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?
21 novembre 2020 11:38
Fantacalcio: La quarta giornata. Consigli e suggerimenti per la vostra fantasquadra
17 ottobre 2020 12:17
Consigli: “Io para rigori? Studio tanto, non meritavamo di subire il pareggio. La squadra...”
29 aprile 2019 22:44
Corriere dello Sport: Consigli è un'ipotesi concreta per la porta viola, Corvino già al lavoro...
06 giugno 2018 13:07
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola
24 maggio 2018 11:35
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