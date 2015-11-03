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Notizie Consigli Fiorentina

Consigli sincero: "Sono cresciuto con Bonaventura, non ha mai battuto un rigore in vita sua"

15 gennaio 2024 15:16

I tifosi del Lecce hanno paura della B e attaccano Consigli dopo l'errore che ha fatto vincere il Verona

13 aprile 2023 12:41

Consigli attacca il Lecce: "Campo indegno, cosi non si può giocare a calcio. Non ha gradito nessuno"

25 febbraio 2023 23:13

Borghi ancora non ci crede: "Non so come ha fatto la Fiorentina a non segnare nel primo tempo"

20 dicembre 2021 21:15

Consigli se la gode: "Contento di quello che ho fatto, la più bella parata quella su Milenkovic"

19 dicembre 2021 20:44

Italiano ammette: "Vlahovic tolto perchè stanco. Rosso severo, Consigli super. Grazie Firenze"

19 dicembre 2021 15:34

TMW, Fiorentina su Consigli in caso di addio di Dragowski. Ha un anno di contratto con il Sassuolo

31 maggio 2021 17:21

Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?

21 novembre 2020 11:38

Fantacalcio: La quarta giornata. Consigli e suggerimenti per la vostra fantasquadra

17 ottobre 2020 12:17

Consigli: “Io para rigori? Studio tanto, non meritavamo di subire il pareggio. La squadra...”

29 aprile 2019 22:44

Corriere dello Sport: Consigli è un'ipotesi concreta per la porta viola, Corvino già al lavoro...

06 giugno 2018 13:07

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola

24 maggio 2018 11:35

Tuttosport: Fiorentina perplessa su Sportiello, può prendere Consigli con gli stessi soldi del riscatto

11 maggio 2018 16:11

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