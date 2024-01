Consigli sincero: “Sono cresciuto con Bonaventura, non ha mai battuto un rigore in vita sua”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del rigore parato a Bonaventura contro la Fiorentina, queste le sue parole:

Nella scorsa giornata lei è stato decisivo per la vittoria del Sassuolo sulla Fiorentina parando il rigore di Bonaventura. C’è stato un lungo check. Temeva di aver superato la linea?

“In realtà no, perché per non correre rischi parto un po’ indietro. Ma contro la Fiorentina ho rischiato che venisse decisa la ripetizione. Con Bonaventura siamo cresciuti insieme all’Atalanta, ma non ha mai battuto i rigori, quindi ho solo seguito l’istinto”.