Corriere dello Sport: Consigli è un'ipotesi concreta per la porta viola, Corvino già al lavoro...

Per quanto riguarda la questione portiere, in Italia si tengono d’occhio due profili. Il primo è quello di Simone Scuffet (’96), che col ritorno alla base di Meret rischia di restare ancora ai margini...

Per quanto riguarda la questione portiere, in Italia si tengono d’occhio due profili. Il primo è quello di Simone Scuffet (’96), che col ritorno alla base di Meret rischia di restare ancora ai margini. Poi c’è il più esperto Andrea Consigli (’87) del Sassuolo. Bottega cara quella neroverde, ma i rapporti tra Corvino e Angelozzi sono ottimi.

Fonte: Corriere dello Sport