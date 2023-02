Consigli attacca il Lecce: “Campo indegno, cosi non si può giocare a calcio. Non ha gradito nessuno”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato a SKY dopo la sfida vinta per 1-0 contro il Lecce. “Era una partita che volevamo vincere a tutti i costi. Partita difficile su un campo indegno, non si può giocare a calcio, il pubblico non credo abbia gradito. Su un campo così diventa più larga che lunga. Siamo super felici perché non sono quelle partite che sono nelle nostre corde, l’abbiamo interpretata bene e meritata”. Lo riporta TMW

Il capitano del Sassuolo si è ripetuto a Dazn sulle condizioni del terreno di gioco: “Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra ostica su un campo su cui non potevi giocare. Mi dispiace dirlo perchè so che ci sono delle persone che lavorano sui campi tutti gli anni. Sono sempre venuto a Lecce e il campo è sempre stato uno dei migliori, quest’anno è veramente brutto, magari sarà per il periodo non lo so ma si fa fatica a giocare a calcio”

