Tuttosport: Fiorentina perplessa su Sportiello, può prendere Consigli con gli stessi soldi del riscatto

Tuttosport fa un punto generale, oggi, sui portieri della Serie A. In particolare la Fiorentina, si legge, continua ad avere più di una perplessità su Sportiello, estremo difensore da riscattare dall'...

Tuttosport fa un punto generale, oggi, sui portieri della Serie A. In particolare la Fiorentina, si legge, continua ad avere più di una perplessità su Sportiello, estremo difensore da riscattare dall'Atalanta per 6 milioni di euro circa. Per questo in viola si sta facendo strada il nome di Andrea Consigli, portiere del Sassuolo. Boutade o realtà? Certo, non sono bastati 525' di imbattibilità a Sportiello per scacciare le voci sul suo futuro. Particolare non di poco conto, poi: il portiere del Sassuolo, classe '87, ha una quotazione di mercato di circa 6-7 milioni di euro, cifra praticamente identica a quella che serve per il riscatto dall'Atalanta.