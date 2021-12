Borghi ancora non ci crede: “Non so come ha fatto la Fiorentina a non segnare nel primo tempo”

Il giornalista e telecronista della serie A Stefano Borghi ha parlato della partita tra Fiorentina e Sassuolo, le sue parole il giorno dopo il pareggio di Firenze:

“Il protagonista del risultato del primo tempo è stato Consigli, la parata fatta nel primo tempo su Milenkovic è la più bella del campionato, ce l’ho ancora negli occhi, è difficile da spiegare. Anche Bonaventura ha avuto una grande occasione. Nel primo tempo Vlahovic non ha toccato tanti palloni ma la Fiorentina ha avuto una serie di occasioni incredibili, nel secondo tempo la squadra viola ha fatto giustizia tornando in campo con una fame che è proprie delle squadre che sono convinte e di quello che fanno risultato. Questo mi piace della Fiorentina, che ha una grande mentalità. Non mollano, hanno un fuoco sacro che accelera i momenti di crescita. Prima di ieri pensavo che la Fiorentina andava lasciata libera, quella di ieri invece ci dimostra che può dire la sua in chiave Europa. Fermare la Fiorentina non è facile, considerando che davanti hanno Vlahovic, lui quando ha l’occasione segna sempre” conclude Borghi

CONTATTO TRA LA FIORENTINA E SCAMACCA DOPO LA PARTITA