Consigli: “Io para rigori? Studio tanto, non meritavamo di subire il pareggio. La squadra...”
Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli a Sky al termine dei primi 45’: “Ultimi quattro rigori che ho subito ne ho parati tre? È vero. Il motivo sta nello studio che è molto ma c’è anche intuito. No...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 22:44
Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli a Sky al termine dei primi 45’:
“Ultimi quattro rigori che ho subito ne ho parati tre? È vero. Il motivo sta nello studio che è molto ma c’è anche intuito. Non meritavano il pareggio nel primo tempo. Noi dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse importante ancora la salvezza non è matematica”.