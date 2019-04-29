Consigli: “Io para rigori? Studio tanto, non meritavamo di subire il pareggio. La squadra...”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli a Sky al termine dei primi 45’: “Ultimi quattro rigori che ho subito ne ho parati tre? È vero. Il motivo sta nello studio che è molto ma c’è anche intuito. No...

A cura di Redazione Labaroviola 29 aprile 2019 22:44

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