TMW, Fiorentina su Consigli in caso di addio di Dragowski. Ha un anno di contratto con il Sassuolo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il portiere del Sassuolo Andrea Consigli sarebbe un indiziato a difendere la porta della Fiorentina in caso di addio di Dragowski. Il portiere polacco è sotto gli occhi di molti club dopo le buone prestazioni che quest’anno ha sfoggiato in alcune partite e la Fiorentina dovrà sicuramente tutelarsi in caso di offerta irrinunciabile. Per questo motivo Fiorentina e Sassuolo avrebbero, secondo il noto portale, avuto un primo approccio per l’affare Consigli, che ha ancora un anno di contratto con il club neroverde.

