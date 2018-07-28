Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il giocatore di proprietà del Napoli ha ben disputato la scorsa stagione a Ferrara in maglia SPAL. L'agente del calciatore ha già informato il club partenopeo sul reale interesse della Fiorentina.