Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore...
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 12:30
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il giocatore di proprietà del Napoli ha ben disputato la scorsa stagione a Ferrara in maglia SPAL. L'agente del calciatore ha già informato il club partenopeo sul reale interesse della Fiorentina.