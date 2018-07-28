Labaro Viola

Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 12:30
Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore... -
Calciomercato
Fiorentina
Corvino
Napoli
Grassi
Condividi

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino dopo aver ceduto gli esuberi: Cristoforo, Sanchez e Saponara, tornerà all'assalto del centrocampista Alberto Grassi. Il giocatore di proprietà del Napoli ha ben disputato la scorsa stagione a Ferrara in maglia SPAL. L'agente del calciatore ha già informato il club partenopeo sul reale interesse della Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok