Casa Mercato Viola, De Paul vuole Firenze ma c'è tanta distanza tra i club. Sansone e Grassi...

La questione che oggi ha tenuto oggi è quella relativa a Rodrigo De Paul, il giocatore come dichiarato anche pubblicamente tramite il suo agente vorrebbe trasferirsi a giocare a Firenze. Tuttavia, c'è...

La questione che oggi ha tenuto oggi è quella relativa a Rodrigo De Paul, il giocatore come dichiarato anche pubblicamente tramite il suo agente vorrebbe trasferirsi a giocare a Firenze. Tuttavia, c'è un abisso tra offerta 8 milioni e richiesta almeno 15. Il giocatore non ci sta, vuole cambiare aria e andrà allo scontro totale con l'Udinese. I bianconeri dal canto loro però non vogliono cedere ai ricatti del giocatore e terranno duro. Dunque è molto difficile che la situazione si possa sbloccare a breve, ma eventualmente solo a fine mercato potrebbe avere degli sviluppi.

Nicola Sansone è stato ufficialmente richiesto dalla Fiorentina. Anche questa però è una pista complicata in quanto il Villareal considera congrua la cifra offerta dalla Fiorentina, ma non accetta, almeno per il momento, la formula proposta dalla Fiorentina: il prestito con diritto di riscatto.

Grassi infine ha chiesto ufficialmente la cessione e la Fiorentina sta monitorando la situazione del giocatore, anche se senza liquidità al momento è difficile solo potersi avvicinare al centrocampista azzurro.

Lorenzo Bigiotti