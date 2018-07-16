Casa Mercato viola, salta Pasalic tifosi infuriati. Ma Pjaca non è sfumato. Addio Saponara

Non è un mistero ormai che Mario Pasalic ormai sia destinato a vestire la maglia dell'Atalanta. Il buon centrocampista croato ha preferito andare in una squadra che gli garantisse la permanenza con un...

Non è un mistero ormai che Mario Pasalic ormai sia destinato a vestire la maglia dell'Atalanta. Il buon centrocampista croato ha preferito andare in una squadra che gli garantisse la permanenza con un obbligo di riscatto e la sicura partecipazione all'Europa League. La Fiorentina invece non ha raccolto il parere positivo del Chelsea a causa di un'offerta più bassa e della mancata certezza del riscatto del giocatore. I tifosi si sono giustamente infuriati, non tanto per aver perso un giocatore che in fin dei conti è normale ma bensì per la mancanza di programmazione. La società non è riuscita a portare a casa un giocatore normalissimo e se lo sono fatti scippare per giunta dopo una lunga trattativa dall'Atalanta; insomma non proprio il Real Madrid.

Resta viva invece la pista che porta a Marko Pjaca. Anche questa trattativa ha subito una brusca frenata, non è infatti più certa di andare in porto ma le parti si stanno ancora aggiornando. Il gradimento del giocatore c'è, manca del tutto però l'intesa con la Juventus. Sulla cifra di 20-25 milioni ci siamo ma c'è incongruenza totale sulla formula e su l'eventuale recompra da inserire da parte del club bianconero. Vedremo nei prossimi giorni se la Fiorentina potrà trovare un intesa con i bianconeri.

La viola ha ufficializzato per quanto riguarda le operazioni che riguardano i giovani la cessione in prestito di Gori e Ranieri che potranno maturare a Foggia. Corvino avrebbe comunicato la cessione a Riccardo Saponara con la Samp che è il club maggiormente interessato. In uscita anche Eysseric con l'ASSE che sembra disposto a far pervenire al club viola una buonissima offerta. Dragowski verrà ceduto in Spagna non appena verrà trovato un vice di esperienza al giovane Lafont. Difficile infine per il centrocampo che si possa riaccendere la pista Grassi visto anche il costo del cartellino di almeno 10 milioni.

Lorenzo Bigiotti