Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"
A margine della presentazione della Spal il presidente Walter Mattioli ha parlato anche di un obbiettivo viola, Alberto Grassi:"Grassi? Saremmo contenti di riprenderlo, il giocatore ha sempre detto di...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 10:40
A margine della presentazione della Spal il presidente Walter Mattioli ha parlato anche di un obbiettivo viola, Alberto Grassi:
"Grassi? Saremmo contenti di riprenderlo, il giocatore ha sempre detto di star bene a Ferrara. Di fronte a certe cifre non possiamo competere se vengono trattate cifre fuori mercato. Speriamo che le cose cambino col tempo...".
Corriere Dello Sport