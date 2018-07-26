Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"

A margine della presentazione della Spal il presidente Walter Mattioli ha parlato anche di un obbiettivo viola, Alberto Grassi:"Grassi? Saremmo contenti di riprenderlo, il giocatore ha sempre detto di...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2018 10:40

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