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Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"

A margine della presentazione della Spal il presidente Walter Mattioli ha parlato anche di un obbiettivo viola, Alberto Grassi:"Grassi? Saremmo contenti di riprenderlo, il giocatore ha sempre detto di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 10:40
Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare" -
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A margine della presentazione della Spal il presidente Walter Mattioli ha parlato anche di un obbiettivo viola, Alberto Grassi:

"Grassi? Saremmo contenti di riprenderlo, il giocatore ha sempre detto di star bene a Ferrara. Di fronte a certe cifre non possiamo competere se vengono trattate cifre fuori mercato. Speriamo che le cose cambino col tempo...".

Corriere Dello Sport

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