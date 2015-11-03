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Notizie Mattioli Fiorentina

Mattioli, presidente SPAL: "Porteremo nuovi giovani a Ferrara. Arriveranno anche dalla Fiorentina"

22 giugno 2021 16:44

Mario Mattioli: "Chiesa mi sembra fuori strada. Non penso che la Juve lo voglia. Per ora non mi sta entusiasmando"

15 novembre 2019 19:41

Multa per la Spal e Mattioli per le dichiarazioni lesive nei confronti di Chiesa

29 marzo 2019 13:56

Chiesa ha sgranato gli occhi: "Ma davvero?!" Ecco la reazione alle parole di Mattioli nello spogliatoio

22 febbraio 2019 11:55

"Scuse di Mattioli di facciata e non sincere. Fiorentina va per vie legali anche con D'Amico e Nela"

22 febbraio 2019 11:34

La telefonata di Mattioli a Chiesa: "Ho sbagliato con te e la Fiorentina, per noi il rigore non c'era"

21 febbraio 2019 10:38

Mattioli, presidente Spal: "Ieri ho sentito Chiesa, ho sbagliato, lui è un patrimonio del calcio italiano"

20 febbraio 2019 17:13

I tifosi dell'Atalanta si scagliano contro Chiesa. Tante offese sui social (LE FOTO)

19 febbraio 2019 12:44

Il presidente della Spal chiama Cognigni, scuse alla Fiorentina. Chiamerà anche Chiesa

18 febbraio 2019 16:10

Pres. Spal come Gasp: "Chiesa persona poco seria. Sappiamo che si inventa sempre i falli"

17 febbraio 2019 14:37

Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"

26 luglio 2018 10:40

Mattioli: "Pezzella prima sta a terra e poi fa la semi-rovesciata. Ancora non ho capito se era rigore.."

27 novembre 2017 12:18

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