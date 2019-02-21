La telefonata di Mattioli a Chiesa: "Ho sbagliato con te e la Fiorentina, per noi il rigore non c'era"

Dopo aver telefonato a Cognigni e Antognoni già lunedì, il presidente della Spal Walter Mattioli due sere fa ha chiamato anche Federico Chiesa per scusarsi. Ma, soprattutto, lo ha fatto pubblicamente....

Dopo aver telefonato a Cognigni e Antognoni già lunedì, il presidente della Spal Walter Mattioli due sere fa ha chiamato anche Federico Chiesa per scusarsi. Ma, soprattutto, lo ha fatto pubblicamente.

«Ho spiegato al capitano viola che eravamo molto arrabbiati e ho sbagliato a tirare in ballo lui e la Fiorentina» ha annunciato a Sky. L’accusa che aveva rivolto all’attaccante viola nel post partita era quella di essere abituato ad inventare questo tipo di rigori e di essere una persona poco seria.

«Lui è un patrimonio del calcio italiano, uno dei giocatori più rappresentativi. Mi sono scusato perché mi è dispiaciuto. Per noi il rigore non c’era, ci siamo sentiti presi in giro e non tutelati. Chiudo qui la polemica»

Corriere fiorentino