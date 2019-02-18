Il presidente della Spal chiama Cognigni, scuse alla Fiorentina. Chiamerà anche Chiesa

Dopo le pesanti parole di ieri nell'immediato dopo gara ("Chiesa si inventa falli da rigore, è una persona poco seria"), questa mattina, secondo indiscrezioni di TMW, il presidente della Spal Mattioli...

Dopo le pesanti parole di ieri nell'immediato dopo gara ("Chiesa si inventa falli da rigore, è una persona poco seria"), questa mattina, secondo indiscrezioni di TMW, il presidente della Spal Mattioli ha chiamato il presidente viola Cognigni chiedendo scusa alla società e a Chiesa, spiegando di aver sbagliato e di aver parlato a caldo. Adesso, però, il prossimo passo potrebbe essere quello di una chiamata direttamente a Federico Chiesa per scusarsi anche con lui.

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