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I tifosi dell'Atalanta si scagliano contro Chiesa. Tante offese sui social (LE FOTO)

Secondo quello che riporta La Nazione, dopo le parole al vetriolo del presidente della SPAL, Federico Chiesa è stato tempestato sui suoi social da una serie di attacchi da parte del tifo atalantino, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2019 12:44
I tifosi dell'Atalanta si scagliano contro Chiesa. Tante offese sui social (LE FOTO) - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
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Secondo quello che riporta La Nazione, dopo le parole al vetriolo del presidente della SPAL, Federico Chiesa è stato tempestato sui suoi social da una serie di attacchi da parte del tifo atalantino, che ha preso a pretesto le accuse di Mattioli e quelle di Gasperini a fine settembre per etichettarlo, nel migliore dei casi, come "simulatore". La pioggia dei commenti sotto l’ultima foto postata su Instagram da Chiesa è stata inarrestabile (oltre 1.200 in un giorno) così come le offese rivolte al numero 25 viola. La tensione in vista di Fiorentina-Atalanta sale.

I tifosi dell'Atalanta si scagliano contro Chiesa. Tante offese sui social (LE FOTO)

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