I tifosi dell'Atalanta si scagliano contro Chiesa. Tante offese sui social (LE FOTO)

Secondo quello che riporta La Nazione, dopo le parole al vetriolo del presidente della SPAL, Federico Chiesa è stato tempestato sui suoi social da una serie di attacchi da parte del tifo atalantino, c...

Secondo quello che riporta La Nazione, dopo le parole al vetriolo del presidente della SPAL, Federico Chiesa è stato tempestato sui suoi social da una serie di attacchi da parte del tifo atalantino, che ha preso a pretesto le accuse di Mattioli e quelle di Gasperini a fine settembre per etichettarlo, nel migliore dei casi, come "simulatore". La pioggia dei commenti sotto l’ultima foto postata su Instagram da Chiesa è stata inarrestabile (oltre 1.200 in un giorno) così come le offese rivolte al numero 25 viola. La tensione in vista di Fiorentina-Atalanta sale.