Multa per la Spal e Mattioli per le dichiarazioni lesive nei confronti di Chiesa
Il presidente della Spal Walter Mattioli ha patteggiato con la Procura federale un’ammenda di 5mila euro per le "dichiarazioni lesive" rilasciate al termine della gara con la Fiorentina del 17 febbrai...
Il presidente della Spal Walter Mattioli ha patteggiato con la Procura federale un’ammenda di 5mila euro per le "dichiarazioni lesive" rilasciate al termine della gara con la Fiorentina del 17 febbraio scorso, quando attaccò l'arbitro Pairetto e l'esterno viola Federico Chiesa. Multata di 5mila euro per responsabilità diretta anche la società.
Mattioli, che si scusò pubblicamente per lo sfogo a caldo (accusò Chiesa di essere una 'persona poco seria'), è stato punito per la violazione "dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva", riporta il comunicato della Figc.
virgiliosport