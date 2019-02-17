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Pres. Spal come Gasp: "Chiesa persona poco seria. Sappiamo che si inventa sempre i falli"

Il presidente della SPAL Mattioli si è presentato alla stampa furioso per le decisioni arbitrali: "Prima di parlare con voi ho voluto vedere l’episodio. Se devi fermare il gioco per un fallo non netto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 14:37
Pres. Spal come Gasp: "Chiesa persona poco seria. Sappiamo che si inventa sempre i falli" -
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Chiesa
Mattioli
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Il presidente della SPAL Mattioli si è presentato alla stampa furioso per le decisioni arbitrali: "Prima di parlare con voi ho voluto vedere l’episodio. Se devi fermare il gioco per un fallo non netto di rigore… gli pestano la punta dei piedi. Sappiamo che Chiesa inventa falli, è una sua dote. Persona poco seria, questo è il suo modo di fare. Doveva continuare l’azione, la SPAL aveva meritatamente segnato. Non può essere trattata così la nostra società, siamo passati da cog***, siamo persone collaborative. Spero che quello di oggi sia solo un episodio".

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