Mattioli: "Pezzella prima sta a terra e poi fa la semi-rovesciata. Ancora non ho capito se era rigore.."

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto a Radio Blu per parlare della partita di ieri tra Lazio e Fiorentina. Ecco cosa ha detto riguardo al rigore..

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto a Radio Blu per parlare della partita di ieri tra Lazio e Fiorentina. Ecco cosa ha detto riguardo al rigore assegnato ai viola al 90': “Sul rigore c’è da dire anche che Pezzella è rimasto giù ma poi si è rialzato e ha fatto la semi rovesciata. Questo fa capire che non era stato un intervento durissimo: non so se fosse rigore o meno, non l’ho capito bene. A volte contesto la dinamica della tecnologia, perché spesso gli arbitri non si prendono la responsabilità subito ma aspettano che l’azione venga rivista”.