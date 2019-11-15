Mario Mattioli: "Chiesa mi sembra fuori strada. Non penso che la Juve lo voglia. Per ora non mi sta entusiasmando"

Queste le parole rilasciate a TMW da Mario Mattioli, storico giornalista Rai: "Che cosa mi aspetto da Chiesa? Innanzitutto deve fare un campionato all'altezza. A mio parere adesso è stato preso da una...

Queste le parole rilasciate a TMW da Mario Mattioli, storico giornalista Rai: "Che cosa mi aspetto da Chiesa? Innanzitutto deve fare un campionato all'altezza. A mio parere adesso è stato preso da una frenesia da risultato personale che lo porta fuori strada. E' una frenesia a tratti nevrotica che lo fa sbagliare. Se si rimette in sesto può fare un bel campionato. Non credo comunque che la Juve lo abbia messo nel mirino anche perchè ha già tra gli altri Douglas Costa e Bernardeschi. Comunque Chiesa non mi sta entusiasmando al di là del suo grande impegno. Non mi piace questa sua voglia insana di prestazione, non per la squadra".

Tuttomercatoweb.com