Chiesa ha sgranato gli occhi: "Ma davvero?!" Ecco la reazione alle parole di Mattioli nello spogliatoio

La Nazione questa mattina rende nota la reazione negli spogliatoi a Ferrara di di Federico Chiesa dopo aver appreso di esser stato definito dal presidente della Spal Mattioli "una persona poco seria"....

La Nazione questa mattina rende nota la reazione negli spogliatoi a Ferrara di di Federico Chiesa dopo aver appreso di esser stato definito dal presidente della Spal Mattioli "una persona poco seria". Chiesa ha sgranato gli occhi e si è lasciato andare ad un: "Davvero ha detto questo?".

Ma il motivo è presto detto: così come per i fischi nei suoi confronti che si cominciano a sentire negli stadi, a dettare tutto questo è la paura e lo stress che provoca Chiesa, divenuto ormai uno dei giocatori più forti del campionato. Ogni grande campione comunque misura la propria stabilità in queste situazioni, e ora è arrivato il momento di far vedere a tutti di che pasta è fatto.