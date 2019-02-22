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Chiesa ha sgranato gli occhi: "Ma davvero?!" Ecco la reazione alle parole di Mattioli nello spogliatoio

La Nazione questa mattina rende nota la reazione negli spogliatoi a Ferrara di di Federico Chiesa dopo aver appreso di esser stato definito dal presidente della Spal Mattioli "una persona poco seria"....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 11:55
Chiesa ha sgranato gli occhi: "Ma davvero?!" Ecco la reazione alle parole di Mattioli nello spogliatoio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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La Nazione questa mattina rende nota la reazione negli spogliatoi a Ferrara di di Federico Chiesa dopo aver appreso di esser stato definito dal presidente della Spal Mattioli "una persona poco seria". Chiesa ha sgranato gli occhi e si è lasciato andare ad un: "Davvero ha detto questo?".

Ma il motivo è presto detto: così come per i fischi nei suoi confronti che si cominciano a sentire negli stadi, a dettare tutto questo è la paura e lo stress che provoca Chiesa, divenuto ormai uno dei giocatori più forti del campionato. Ogni grande campione comunque misura la propria stabilità in queste situazioni, e ora è arrivato il momento di far vedere a tutti di che pasta è fatto.

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