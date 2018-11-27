Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola

Con Andrea Della Valle a Firenze si parlerà anche di mercato. C’è ad esempio l’idea spagnola Nicola Sansone, ma tocca al Villarreal deciderne le sorti. Il giocatore, intanto, ha voglia di maggiore con...

Con Andrea Della Valle a Firenze si parlerà anche di mercato. C’è ad esempio l’idea spagnola Nicola Sansone, ma tocca al Villarreal deciderne le sorti. Il giocatore, intanto, ha voglia di maggiore continuità. Tra i monitorati figura anche Arber Zeneli, altro esterno d’attacco classe ’95 di proprietà, per pochi mesi, dell’Heerenveen. Ma c’è concorrenza, vedi Fenerbahce, Ajax e PSV. E infine si parla di Lazar Markovic del Liverpool, capace di muoversi lungo tutto il fronte d’attacco. Il suo obiettivo è rilanciarsi per tornare quella promessa che l’aveva visto trionfare con la maglia del Partizan Belgrado.

Corriere dello Sport, Stadio