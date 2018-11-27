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Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola

Con Andrea Della Valle a Firenze si parlerà anche di mercato. C’è ad esempio l’idea spagnola Nicola Sansone, ma tocca al Villarreal deciderne le sorti. Il giocatore, intanto, ha voglia di maggiore con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2018 10:14
Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola -
Rassegna Stampa
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Markovic
Zeneli
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Con Andrea Della Valle a Firenze si parlerà anche di mercato. C’è ad esempio l’idea spagnola Nicola Sansone, ma tocca al Villarreal deciderne le sorti. Il giocatore, intanto, ha voglia di maggiore continuità. Tra i monitorati figura anche Arber Zeneli, altro esterno d’attacco classe ’95 di proprietà, per pochi mesi, dell’Heerenveen. Ma c’è concorrenza, vedi Fenerbahce, Ajax e PSV. E infine si parla di Lazar Markovic del Liverpool, capace di muoversi lungo tutto il fronte d’attacco. Il suo obiettivo è rilanciarsi per tornare quella promessa che l’aveva visto trionfare con la maglia del Partizan Belgrado.

Corriere dello Sport, Stadio

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