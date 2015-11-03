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Notizie Markovic Fiorentina

Da casa Liverpool, a gennaio Markovic potrebbe vestirsi di viola. Il suo procuratore...

04 dicembre 2018 14:49

Corriere dello Sport, questi i nomi per l'attacco viola a gennaio. Quattro possibili colpi

03 dicembre 2018 11:05

Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola

27 novembre 2018 10:14

Dall'Inghilterra, la Fiorentina a gennaio vuole Markovic del Liverpool. E' in scadenza di contratto

05 novembre 2018 18:20

La Fiorentina contatta Lazar Markovic del Liverpool: Klopp non ci crede, ma i Reds vogliono 18 milioni...

26 luglio 2017 15:27

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