Da casa Liverpool, a gennaio Markovic potrebbe vestirsi di viola. Il suo procuratore...

Come riporta readliverpoolfc.com, la Fiorentina vorrebbe portare a gennaio a Firenze l'ala del Liverpool classe 1994 Lazar Markovic, il giocatore serbo è ai margini del progetto dei Reds e il suo proc...

Come riporta readliverpoolfc.com, la Fiorentina vorrebbe portare a gennaio a Firenze l'ala del Liverpool classe 1994 Lazar Markovic, il giocatore serbo è ai margini del progetto dei Reds e il suo procuratore, Fali Ramadani, da sempre molto vicino alla società viola, sta cercando la soluzione migliore per lui.