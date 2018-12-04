Da casa Liverpool, a gennaio Markovic potrebbe vestirsi di viola. Il suo procuratore...
Come riporta readliverpoolfc.com, la Fiorentina vorrebbe portare a gennaio a Firenze l'ala del Liverpool classe 1994 Lazar Markovic, il giocatore serbo è ai margini del progetto dei Reds e il suo proc...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 14:49
Come riporta readliverpoolfc.com, la Fiorentina vorrebbe portare a gennaio a Firenze l'ala del Liverpool classe 1994 Lazar Markovic, il giocatore serbo è ai margini del progetto dei Reds e il suo procuratore, Fali Ramadani, da sempre molto vicino alla società viola, sta cercando la soluzione migliore per lui.