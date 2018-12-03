Corriere dello Sport, questi i nomi per l'attacco viola a gennaio. Quattro possibili colpi

Questi, secondo il Corriere dello Sport Stadio, i quattro nomi che la Fiorentina sta seguendo per l'attacco nel prossimo mercato di gennaio:Arber Zeneli, esterno sinistro svedese di origini kosovare,...

Questi, secondo il Corriere dello Sport Stadio, i quattro nomi che la Fiorentina sta seguendo per l'attacco nel prossimo mercato di gennaio:

Arber Zeneli, esterno sinistro svedese di origini kosovare, ha un contratto in scadenza tra qualche mese e si potrebbe decidere di anticipare l'operazione versando un corrispettivo all'Herenveen.

Attenzione a Kownacki: il polacco ha già fatto sapere alla Sampdoria che vuole spazio e se ciò non accadrà, lascerà il club.

Nicola Sansone, oggi ai margini in Spagna, per il quale il Villareal chiede una cifra alta che si potrebbe raggiungere con il prestito ed obbligo di riscatto.

Lazar Markovic, esterno serbo del Liverpool che da tempo soprattutto i media inglesi accostano alla squadra viola per la sessione invernale.