La Fiorentina contatta Lazar Markovic del Liverpool: Klopp non ci crede, ma i Reds vogliono 18 milioni...

Per la stagione 2017-2018 del suo Liverpool Jurgen Klopp non ha intenzione di contare su Lazar Markovic, classe 1994 serbo. Il giocatore, in Premier dal 2014 ma in prestito al Fenerbahce, all'Hull Cit...

Per la stagione 2017-2018 del suo Liverpool Jurgen Klopp non ha intenzione di contare su Lazar Markovic, classe 1994 serbo. Il giocatore, in Premier dal 2014 ma in prestito al Fenerbahce, all'Hull City e allo Sporting Lisbona nelle ultime stagioni, non ha nemmeno fatto parte della squadra che ha svolto parte della preparazione estiva in Germania.

Per questo motivo, secondo quanto appreso dalla corrispondente di Goal per il Liverpool Melissa Reddy, sulle tracce del ragazzo c'è la Fiorentina di Corvino, che ha già avuto contatti in tal senso lo scorso gennaio con l'entourage del giocatore, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2019. Il Liverpool però chiede 16 milioni di sterline, quasi 18 milioni di euro.

Fonte: Goal.com