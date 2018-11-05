Dall'Inghilterra, la Fiorentina a gennaio vuole Markovic del Liverpool. E' in scadenza di contratto

Come riportato dal quotidiano inglese The Mirror, la Fiorentina vuole portare a Firenze nel mercado di gennaio l’esterno serbo classe 1994 Markovic del Liverpool. Il centrocampista adesso è ai margini...

Come riportato dal quotidiano inglese The Mirror, la Fiorentina vuole portare a Firenze nel mercado di gennaio l’esterno serbo classe 1994 Markovic del Liverpool. Il centrocampista adesso è ai margini della squadra di Klopp ed è in scadenza di contratto. Il suo agente è Fali Ramadani, da sempre molto vicino alle dinamiche della società viola, sul giocatore, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe anche il Genoa.