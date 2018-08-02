TuttoSport, ultimatum della Fiorentina per Pjaca. L'alternativa è Sansone. Martinez...

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Fiorentina è all'ultimatum per Pjaca alla Juventus. La Fiorentina offre 2mln per il prestito oneroso con diritto di riscatto ma il muro bianconero è il solit...

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Fiorentina è all'ultimatum per Pjaca alla Juventus. La Fiorentina offre 2mln per il prestito oneroso con diritto di riscatto ma il muro bianconero è il solito: obbligo o diritto di recompra. Se la situazione dovesse rimanere bloccata così, ci sarà la virata su Sansone del Villarreal che ha dato la propria disponibilità. Martinez del River Plate? Trattativa arenata in partenza, gli argentini non cedono in prestito.