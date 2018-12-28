Casa mercato viola, tutto su Gabbiadini? Il Milan vuole Veretout, il suo eventuale sostituto...

di Lorenzo BigiottiCome anticipato nelle precedenti rubriche di "Casa Mercato Viola", sfuma un obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Sansone infatti con ogni probabilità si accaserà al Bologna, co...

di Lorenzo Bigiotti

Come anticipato nelle precedenti rubriche di "Casa Mercato Viola", sfuma un obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Sansone infatti con ogni probabilità si accaserà al Bologna, convinto da Inzaghi che ha lo stesso procuratore del giocatore. Il nome di Gabbiadini continua a essere in prima linea. L’opzione è quella di un prestito con diritto di riscatto fra i 13 e i 15 milioni. Il giocatore guadagna 2,5 milioni netti all’anno è questo è un problema. La Fiorentina voluta un allungamento del contratto per poter così spalmare la cifra.

Veretout nel frattempo piace al Milan che sarebbe disposto a sborsare venticinque milioni per averlo subito. Difficile però che la Fiorentina accetti. Da Bologna arrivano intanto conferme sull’interesse viola per Pulgar: il regista cileno (classe 94) è davvero nei piani della Fiorentina. Potrebbe essere l'eventuale alternativa al francese?