Corriere dello Sport, sfida tra Bologna e Fiorentina per Sansone. Le cifre dell'affare, Villareal dice si

La sfida tra Bologna e Fiorentina non si limiterà al derby dell’Appennino in programma il 25 novembre. Le due società si stanno contendendo Nicola Sansone, attaccante italiano del Villareal. Da consid...

La sfida tra Bologna e Fiorentina non si limiterà al derby dell’Appennino in programma il 25 novembre. Le due società si stanno contendendo Nicola Sansone, attaccante italiano del Villareal. Da considerare le cifre: il prestito oneroso va dal milione e mezzo ai 2, col riscatto che va da 7 a 8 milioni. Il Villareal però vorrebbe monetizzare e richiede 10 milioni. Nel 4-3-1-2 del “sottomarino giallo” finora ha trovato poco spazio a causa di un’intensa concorrenza. In viola Sansone potrebbe rinascere, ma attenzione al 4-3-1-2 d Inzaghi, che sarebbe ottimale per il suo ruolo.