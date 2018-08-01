Gazzetta, torna di moda il nome di Kostic dell'Amburgo in alternativa a Pjaca.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina in alternativa a Pjaca starebbe sondando si il terreno per Sansone del Villarreal ma anche di Kostic dell'Ambur...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina in alternativa a Pjaca starebbe sondando si il terreno per Sansone del Villarreal ma anche di Kostic dell'Amburgo. Nome non nuovo per le orecchie dei tifosi viola visto che, il giocatore, è stato accostato alla Fiorentina ad inizio Giugno. Il serbo classe '92 è in forza ai tedeschi dal 2016 con i quali ha totalizzato 61 presenze e 9 reti.