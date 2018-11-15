La Nazione, tutti i nomi per l'attacco viola. Da Gabbiadini a Sarr e Sansone, i dettagli

La Fiorentina guarda con attenzione al mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. In particolare sembra essere il fronte offensivo la priorità della dirigenza viola. Piace Gabbi...

La Fiorentina guarda con attenzione al mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. In particolare sembra essere il fronte offensivo la priorità della dirigenza viola. Piace Gabbiadini, ma ingaggio alto (2 milioni) e la formula di prestito con diritto proposta dai viola non facilitano la trattativa. Sansone del Villareal è una strada più percorribile, visto lo stipendio più contenuto (1,3). Meno calde le piste che portano a Babel del Besktas (non convince la sua poca esperienza nel campionato italiano) e Sarr del Rennes (20 milioni la richiesta dei francesi. Così riporta La Nazione