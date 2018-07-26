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La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?

Questa mattina su La Nazione si fa il punto sulla situazione relativa all'esterno di attacco e delle trattative portate avanti da Corvino. Tra le opzioni uscite nei giorni scorsi, piace Nicola Sansone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 08:42
La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista? -
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Questa mattina su La Nazione si fa il punto sulla situazione relativa all'esterno di attacco e delle trattative portate avanti da Corvino. Tra le opzioni uscite nei giorni scorsi, piace Nicola Sansone,  di passaporto tedesco, e attualmente emigrato al Villarreal, in Spagna. Ai viola piace moltissimo per due motivi: primo, Sansone tornerebbe volentieri in Italia dopo la parentesi Villarreal; secondo, il prezzo dell’esterno è assolutamente abbordabile (7/8 milioni di euro) ma soprattutto il club spagnolo potrebbe essere disponibile a valutare le condizioni di trasferimento proposte dalla Fiorentina e quindi il prestito per una stagione con diritto di riscatto prefissato ma non obbligatorio.

 

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