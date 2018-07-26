La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?

Questa mattina su La Nazione si fa il punto sulla situazione relativa all'esterno di attacco e delle trattative portate avanti da Corvino. Tra le opzioni uscite nei giorni scorsi, piace Nicola Sansone...

Questa mattina su La Nazione si fa il punto sulla situazione relativa all'esterno di attacco e delle trattative portate avanti da Corvino. Tra le opzioni uscite nei giorni scorsi, piace Nicola Sansone, di passaporto tedesco, e attualmente emigrato al Villarreal, in Spagna. Ai viola piace moltissimo per due motivi: primo, Sansone tornerebbe volentieri in Italia dopo la parentesi Villarreal; secondo, il prezzo dell’esterno è assolutamente abbordabile (7/8 milioni di euro) ma soprattutto il club spagnolo potrebbe essere disponibile a valutare le condizioni di trasferimento proposte dalla Fiorentina e quindi il prestito per una stagione con diritto di riscatto prefissato ma non obbligatorio.