Corvino, tre i nomi sul taccuino per l'esterno offensivo. Il più raggiungibile è Sansone

Sul Corriere Fiorentino, c'è il punto di mercato a cura di Matteo Magrini.Tre uomini e una maglia. Non è il sequel del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma il riassunto della situazione in casa Fioren...

Sul Corriere Fiorentino, c'è il punto di mercato a cura di Matteo Magrini.

Tre uomini e una maglia. Non è il sequel del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma il riassunto della situazione in casa Fiorentina. Il riferimento è al mercato e, in particolare, all’attaccante esterno che Pioli aspetta per il suo 4-3-3. I candidati, al netto di sorprese dall’estero, sono Nicola Sansone, Marko Pjaca e Rodrigo De Paul. Col giocatore del Villarreal in pole position. Il club spagnolo, pur non entusiasta, ha aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Adesso con i viola si sta ragionando sulle cifre, alla ricerca di un accordo sulla valutazione complessiva che, nella testa di Corvino, non dovrebbe superare i 7- 8 milioni di euro. Con l’ex Sassuolo, invece, la strada è in discesa. Ha detto «sì» alla Fiorentina, e aspetta notizie positive. Più complesso arrivare a Pjaca anche se, dopo le nubi addensate sulla trattativa nei giorni scorsi, vanno registrate (timide) aperture. Dipenderà (molto) da lui, e dalla voglia di «resistere» davanti alle altre offerte. Il croato è finito nei discorsi tra Juve e Milan durante la maxi trattativa che coinvolge Bonucci, Caldara e Higuain. E poi De Paul, per il quale i viola erano arrivati ad offrire 9 milioni più 2 di bonus. Pochi, per l’Udinese, che non scende sotto i 15.