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Sansone tornerà in Italia: oltre alla Fiorentina un altro club italiano su di lui...

L'avventura di Nicola Sansone al Villarreal è al capolinea: nuova conferma da As, l'attaccante lascerà la Spagna in prestito per tornare in Italia, Fiorentina e Bologna in pole per lui.Fonte: Calciome...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 18:57
Sansone tornerà in Italia: oltre alla Fiorentina un altro club italiano su di lui... -
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L'avventura di Nicola Sansone al Villarreal è al capolinea: nuova conferma da As, l'attaccante lascerà la Spagna in prestito per tornare in Italia, Fiorentina e Bologna in pole per lui.

Fonte: Calciomercato.com

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