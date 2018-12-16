Sansone tornerà in Italia: oltre alla Fiorentina un altro club italiano su di lui...
L'avventura di Nicola Sansone al Villarreal è al capolinea: nuova conferma da As, l'attaccante lascerà la Spagna in prestito per tornare in Italia, Fiorentina e Bologna in pole per lui.Fonte: Calciome...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 18:57
L'avventura di Nicola Sansone al Villarreal è al capolinea: nuova conferma da As, l'attaccante lascerà la Spagna in prestito per tornare in Italia, Fiorentina e Bologna in pole per lui.
Fonte: Calciomercato.com