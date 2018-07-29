Il Corriere conferma, Sansone vuole la Fiorentina, Corvino tratta per il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni

La Fiorentina cerca l’attaccante esterno che Pioli aspetta per il suo 4-3-3. I candidati, al netto di sorprese dall’estero, sono Nicola Sansone, Marko Pjaca e Rodrigo De Paul. Col giocatore del Villar...

La Fiorentina cerca l’attaccante esterno che Pioli aspetta per il suo 4-3-3. I candidati, al netto di sorprese dall’estero, sono Nicola Sansone, Marko Pjaca e Rodrigo De Paul. Col giocatore del Villarreal in pole position. Il club spagnolo, pur non entusiasta, ha aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Adesso con i viola si sta ragionando sulle cifre, alla ricerca di un accordo sulla valutazione complessiva che, nella testa di Corvino, non dovrebbe superare i 7-8 milioni di euro. Con l’ex Sassuolo, invece, la strada è in discesa. Ha detto «sì» alla Fiorentina, e aspetta notizie positive (come raccontato in esclusiva da Labaroviola)

Corriere fiorentino