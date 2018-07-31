Repubblica, Sansone in pole se salta Pjaca ma anche gli spagnoli non vogliono il prestito con diritto di riscatto
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, la Fiorentina in questi giorni lascerà definitivamente la pista Pjaca se Corvino non verrà accontentato sulla formula: prestito con diritto di ri...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 09:23
Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, la Fiorentina in questi giorni lascerà definitivamente la pista Pjaca se Corvino non verrà accontentato sulla formula: prestito con diritto di riscatto. Formula che in caso di "fumata nera" verrebbe virata su Sansone del Villarreal. Il giocatore ha espresso il gradimento verso Firenze, ma la società spagnola non vorrebbe lasciar partire così un giocatore pagato 14mln due stagioni fa.