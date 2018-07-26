Pedullà: "Smentisco una trattativa per Sansone, è solo un nome. Su Gerson..."

A Radio Bruno ha parlato Alfredo Pedullà: "Sansone è soltanto un'opzione per la Fiorentina ma non è una trattativa impostata. Il mercato della Fiorentina è incartato, perchè non c'è budget. L'unica op...

A Radio Bruno ha parlato Alfredo Pedullà: "Sansone è soltanto un'opzione per la Fiorentina ma non è una trattativa impostata. Il mercato della Fiorentina è incartato, perchè non c'è budget. L'unica operazione costosa che ha svolto la Fiorentina è quella Lafont. Su Gerson non so cosa sia successo nelle ultime 10-16 ore, però da quello che ho capito adesso è tutto risolto. Non ci sono al momento trattative in dirittura di arrivo. Per Rebic occorre attendere perchè non è la prima scelta di nessuno".