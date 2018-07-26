Sconcerti: "Chi offende i DV ha rotto le scatole. Sansone non è adatto, non è giocatore da 10 gol"
Queste le parole di Mario Sconcerti a Radio bruno Toscana: "Manca l’ala, ma serve un giocatore in grado di segnare 10 gol altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sansone non ce li ha, tanto meno De P...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 22:12
Queste le parole di Mario Sconcerti a Radio bruno Toscana: "Manca l’ala, ma serve un giocatore in grado di segnare 10 gol altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sansone non ce li ha, tanto meno De Paul, potrebbero esserlo Pjaca o El Shaarawy. I Della Valle? Avete rotto le scatole a dire che devono andare via, se non c’è nessuno che possa venire al posto loro, sono discorsi inutili, piagnistei da vecchia provincia".