Sconcerti: "Chi offende i DV ha rotto le scatole. Sansone non è adatto, non è giocatore da 10 gol"

Queste le parole di Mario Sconcerti a Radio bruno Toscana: "Manca l’ala, ma serve un giocatore in grado di segnare 10 gol altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sansone non ce li ha, tanto meno De P...

Queste le parole di Mario Sconcerti a Radio bruno Toscana: "Manca l’ala, ma serve un giocatore in grado di segnare 10 gol altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sansone non ce li ha, tanto meno De Paul, potrebbero esserlo Pjaca o El Shaarawy. I Della Valle? Avete rotto le scatole a dire che devono andare via, se non c’è nessuno che possa venire al posto loro, sono discorsi inutili, piagnistei da vecchia provincia".