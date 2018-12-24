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Obiettivi, Sansone sfuma, va al Bologna. Ecco come gli emiliani hanno battuto la viola

Sansone era da tempo un giocatore seguito con attenzione dalla Fiorentina e tornerà in Italia. Non a Firenze, però. Infatti, secondo il Corriere Dello Sport, sarebbe a un passo dal Bologna. Il suo arr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 10:51
Obiettivi, Sansone sfuma, va al Bologna. Ecco come gli emiliani hanno battuto la viola -
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Sansone era da tempo un giocatore seguito con attenzione dalla Fiorentina e tornerà in Italia. Non a Firenze, però. Infatti, secondo il Corriere Dello Sport, sarebbe a un passo dal Bologna. Il suo arrivo in Emilia, però, sarebbe legato alla presenza o meno di Filippo Inzaghi in panchina: l’accordo è totale, ma in caso di esonero dell’allenatore sia il ragazzo che il suo entourage potrebbero decidere di far saltare tutto, dato che il suo procuratore è lo stesso di quello dell'allenatore rossoblu

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