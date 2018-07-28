Cor. Fiorentino, viola aprono a Sansone. Operazione da 8 milioni
Come riportato da Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sarebbe intenzionata ad acquistare Nicola Sansone. L'esterno d'attacco..
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 10:38
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la Fiorentina apre all'acquisto di Nicola Sansone per completare il tridente con Chiesa e Simeone. L'esterno d'attacco, attualmente in forza al Villareal, verrebbe con la solita formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Corvino e la società ci pensano