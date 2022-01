Mihajlovic svela i no vax del Bologna: “Sansone e Soumaoro non giocano perchè senza green pass”

Il Bologna gioca domani contro il Cagliari, la partita è in programma alle 20.45. Alla vigilia, l’allenatore Sinisa Mihajlovic ha parlato così, annunciando dei nuovi positivi tra i giovani mentre fa il punto su chi recupera e chi non ci sarà.

“Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo. Faremo quello che dobbiamo fare. Purtroppo sono risultati positivi alcuni giocatori della primavera che dovevano venire con noi, ma sono risultato positivi anche loro. Sono sereno e fiducioso, andiamo la per fare quello che dobbiamo fare. Sono convinto che faremo in una grande partita”.

Mihajlovic non ha fatto i nomi, ma si tratta di tre giovani che sarebbero andati in panchina: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano aggregati alla Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare

Io sono abituato a inventare, lo faccio quasi sempre. Avremo 11 giocatori in campo e qualche cambio. Spero che ci basti. Se tutto va come dovrebbe andare siamo a posto. Dovremo essere bravi a trovare nelle difficoltà le motivazioni. Nella vita si incontrano spesso persone che pensano di farsi più furbi ingannandoti, noi domani dovremo essere bravi ad ascoltare la nostra parte razionale facendo ciò che dobbiamo fare. Per l’ennesima volta dobbiamo dimostrare di essere un gruppo meraviglioso”.

Dominguez, Viola e Van Hooijdonk sono negativi da ieri: “Dobbiamo fare la conta. Dominguez e Viola hanno recuperato, Sansone e Soumaoro non ci saranno perchè non hanno il green pass. Poi ci sono i nuovi positivi…”. Lo riporta Sosfanta

