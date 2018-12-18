Gazzetta, Muriel e Sansone possibili, Balotelli a Firenze solo se si taglia l'ingaggio, Pioli...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Corvino pensa a un prestito con diritto di riscatto. Occhi puntati sulla Spagna. Muriel e Sansone, che hanno caratteristiche diverse e che sarebbero entrambi gradi...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Corvino pensa a un prestito con diritto di riscatto. Occhi puntati sulla Spagna. Muriel e Sansone, che hanno caratteristiche diverse e che sarebbero entrambi graditi. Ma Siviglia e Villarreal non hanno intenzione di svenderli. Stesso discorso per Gabbiadini, altro attaccante che è sempre piaciuto a Corvino. Un altro nome interessante è quello del polacco Stepinski del Chievo. Il suo arrivo potrebbe portare a Verona in prestito Vlahovic. Ieri a Firenze ha preso corpo anche l’ipotesi Balotelli. Ma Supermario ha un ingaggio fuori dalla dimensione Fiorentina. Se però si offrisse in prestito per sei mesi accettando una riduzione di stipendio allora un piccolo margine di operatività ci potrebbe essere. Anche se l’ultima parola spetterebbe a Pioli. Ma oggi SuperMario è una suggestione.