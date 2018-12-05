Sansone: continua il corteggiamento, il giocatore vuole la Fiorentina
Dopo il lungo corteggiamento in estate e la successiva virata su Pjaca, la Fiorentina non molla la presa per Nicola Sansone. Corvino ha avuto un nuovo contatto con l'entourage: il giocatore del Villar...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2018 10:44
Dopo il lungo corteggiamento in estate e la successiva virata su Pjaca, la Fiorentina non molla la presa per Nicola Sansone. Corvino ha avuto un nuovo contatto con l'entourage: il giocatore del Villarreal sarebbe entusiasta di passare in viola.
Fonte: Calciomercato.com