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Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara

Così, come riportato da SampNews24 (che ha rilanciato un’indiscrezione di Radio Bruno), Fiorentina e Sampdoria starebbero intavolando una trattativa utile ad uno scambio tra Saponara, stimatissimo dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 10:17
Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara -
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Così, come riportato da SampNews24 (che ha rilanciato un’indiscrezione di Radio Bruno), Fiorentina e Sampdoria starebbero intavolando una trattativa utile ad uno scambio tra Saponara, stimatissimo dal mister Giampaolo, e Gianluca Caprari, punta scuola Roma. Il club ligure non vorrebbe privarsi del suo attaccante, considerando anche la partenza di Zapata, ma la contropartita Saponara piace tantissimo

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