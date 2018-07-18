Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara
Così, come riportato da SampNews24 (che ha rilanciato un’indiscrezione di Radio Bruno), Fiorentina e Sampdoria starebbero intavolando una trattativa utile ad uno scambio tra Saponara, stimatissimo dal...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 10:17
Così, come riportato da SampNews24 (che ha rilanciato un’indiscrezione di Radio Bruno), Fiorentina e Sampdoria starebbero intavolando una trattativa utile ad uno scambio tra Saponara, stimatissimo dal mister Giampaolo, e Gianluca Caprari, punta scuola Roma. Il club ligure non vorrebbe privarsi del suo attaccante, considerando anche la partenza di Zapata, ma la contropartita Saponara piace tantissimo