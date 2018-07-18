Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara

Così, come riportato da SampNews24 (che ha rilanciato un’indiscrezione di Radio Bruno), Fiorentina e Sampdoria starebbero intavolando una trattativa utile ad uno scambio tra Saponara, stimatissimo dal...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2018 10:17

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