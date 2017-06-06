Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari

Secondo quanto riportato nel corso del proprio telegiornale sportivi Sport Mediaset con l'esperto Bargiggia è l'Inter la grande favorita per prendere Federico Bernardeschi, queste le sue parole: "Fior...

Secondo quanto riportato nel corso del proprio telegiornale sportivi Sport Mediaset con l'esperto Bargiggia è l'Inter la grande favorita per prendere Federico Bernardeschi, queste le sue parole: "Fiorentina e Juventus non trattano e la società bianconera ha altri obiettivi, l'Inter parla con il procuratore del calciatore Bozzo e pensa di offrire alla Fiorentina sia Eder, che piace molto a Pioli, e anche il cartellino del giovane ex Pescara Caprari"