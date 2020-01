Prima l’offerta da 6 milioni di euro, poi la proposta con tanto di contropartita, e infine l’ultima offerta da 9 milioni. La Fiorentina si è dimostrata caparbia nell’inseguire Gianluca Caprari, nonostante i no continui della Sampdoria, mail tutto potrebbe essere un bluff. Secondo l’edizione odierna de La Nazione, infatti, dietro l’interesse della società gigliata potrebbe celarsi una mera azione di disturbo ai danni del Sassuolo, altra squadra da tempo su Caprari. Un modo per mettere pressione agli emiliani, che la Fiorentina sta cercando di convincere per ottenere il cartellino di Alfred Duncan, finora senza successo.