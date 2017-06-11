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Sky: Corvino a colloquio con l'Inter per portare Caprari a Firenze. Pioli ha detto...

Secondo quanto riporta Sky Sport, Pantaleo Corvino sarebbe già da giorni a colloquio con l'Inter per portare a Firenze Gianluca Caprari, classe '93 ex Pescara, sul quale è forte anche l'Atalanta. Il g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 16:42
Sky: Corvino a colloquio con l'Inter per portare Caprari a Firenze. Pioli ha detto... -
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Secondo quanto riporta Sky Sport, Pantaleo Corvino sarebbe già da giorni a colloquio con l'Inter per portare a Firenze Gianluca Caprari, classe '93 ex Pescara, sul quale è forte anche l'Atalanta. Il giocatore sarebbe stato richiesto esplicitamente da Stefano Pioli, che ha detto di apprezzarlo molto.

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