Sky: Corvino a colloquio con l'Inter per portare Caprari a Firenze. Pioli ha detto...

Secondo quanto riporta Sky Sport, Pantaleo Corvino sarebbe già da giorni a colloquio con l'Inter per portare a Firenze Gianluca Caprari, classe '93 ex Pescara, sul quale è forte anche l'Atalanta. Il g...

Secondo quanto riporta Sky Sport, Pantaleo Corvino sarebbe già da giorni a colloquio con l'Inter per portare a Firenze Gianluca Caprari, classe '93 ex Pescara, sul quale è forte anche l'Atalanta. Il giocatore sarebbe stato richiesto esplicitamente da Stefano Pioli, che ha detto di apprezzarlo molto.