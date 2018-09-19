Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...

Marco Giampaolo, in vista del recupero della prima giornata che - alle 19 - vedrà la sua Sampdoria ospitare la Fiorentina, sta cercando di scegliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico dei bluc...

Marco Giampaolo, in vista del recupero della prima giornata che - alle 19 - vedrà la sua Sampdoria ospitare la Fiorentina, sta cercando di scegliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico dei blucerchiati dovrebbe infatti confermare la coppia di centrali difensivi, composta da Colley ed Andersen, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bereszynski e Murru. Il centrocampo a tre potrebbe invece vedere Jankto assieme a Barreto ed Ekdal. Davanti, dietro ai due cannonieri Quagliarella e Defrel, scenderà in campo uno tra Gaston Ramirez e Caprari, le cui condizioni - al momento - restano da valutare.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Barreto, Ekdal, Jankto, Ramirez, Quagliarella, Defrel.

Gianmarco Biagioni